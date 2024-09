Joker | Folie À Deux una storia d’amore epica nella nuova featurette

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 10 settembre 2024), unaI biglietti persono stati messi in vendita oggi e ora abbiamo unache mostra l’che sembra essere al centro del sequel DC di Todd Phillips. Il film, che attualmente si trova al 61% su Rotten Tomatoes, non sembra un seguito convenzionale didel 2019, poiché incorporerà elementi musicali e forse si svolgerà in gran partetesta di Arthur Fleck. Tuttavia, avremo anche unacontorta che ruota attorno ad Arthur e “Lee” Quinzel, con quest’ultima che fungerà daversione di Harley Quinn. In questo ultimo sneak peek, scopriamo di più su ciò che accadrà al duo interpretato da Joaquin Phoenix e Lady Gaga; inoltre, ci sono nuove interviste, filmati inediti tratti dae uno sguardo dietro le quinte.