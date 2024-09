Jannik Sinner ha la lista di fan più sorprendente tra tutti i tennisti

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 10 settembre 2024), l’altoatesino dagli occhi di ghiaccio, non ha tremato nemmeno nello stadio da tennis più grande del mondo. Uno stadio che faceva tutto il tifo per l'avversario, il beniamino di casa Taylor Fritz: a New York – e non solo – speravano di veder vincere finalmente un americano in terra americana, a ventun anni di distanza. Niente da fare, cari yankees:si è sbarazzato in tre – più o meno agevoli – set e non ha perso il controllo nemmeno quando Fritz, sospinto dal casino infernale che soltanto a Flushing Meadows trai templici sono in grado di scatenare, sembrava in rimonta. A fare il “tifo contro” era accorso allo stadio un bel pezzo di America glitterata, da Taylor Swift in compagnia della sua metà Travis Kelce a Matthew McConaughey con tanto di banda stelle e strisce a tenere i capelli.