Industria l’Istat | Giù la produzione -0 9% a luglio Tiene soltanto il comparto energetico

(Di martedì 10 settembre 2024) Alale ha segnato una flessione dello 0,9% su base mensile. Lo ha reso notoaggiungendo che, su base tendenziale, il calo e’ del 3,3 per cento. Nella media del periodo maggio-si registra un calo del livello delladello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti, segnala. L’indice destagionalizzato mensile e’ cresciuto su base congiunturale solo per l’energia (+2,3%); mentre e’ diminuito per i beni intermedi (-0,7%), i beni strumentali (-1,2%) e i beni di consumo (-2,3%). A livello tendenzialeha registrato incrementi tendenziali solo per l’energia (+1,5%). In calo, invece, i beni intermedi (-2,8%) e in misura piu’ accentuata i beni strumentali (-4,2%) e i beni di consumo (-5,2%). L'articolo: Giù la, -0.9% ailproviene da Ildenaro.it.