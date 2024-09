Ieri le elezioni a Roma Di Paola resta in sella Terzo mandato Fise

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Marco Diè stato riconfermato presidente dellanel corso dell’assemblea elettiva svoltaalla Fiera di. Il 54enne avvocato e imprenditoreno, che è anche membro della Giunta del Coni, resterà in carica per il suoconsecutivo per il quadriennio 2025-2028. Diè stato rieletto con 7.130 voti, ossia con il 67,49% delle preferenze espresse, mentre a Clara Campese, presidente del Comitato regionale delladel Veneto, sono andati 2006 voti (18,99%) e all’ex-ct Duccio Bartalucci 1.409 voti (13,34%). Alle votazioni ha partecipato il 64,24% degli aventi diritto al voto (1.410 società sportive, di cui 653 per delega, 267 caval, 171 cavalproprietari, 332 tecnici).