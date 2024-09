Gilmour al Napoli | la telefonata a De Laurentiis prima del Parma Spunta il retroscena

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 10 settembre 2024) Billyha chiamato direttamente il presidente per esprimere la sua “tremenda voglia d’azzurro”. Lui e McTominay già in città per l’allenamento. Billyvoleva ila tutti i costi, al punto da prendere in mano la situazione personalmente. Il Corriere dello Sport rivela unintrigante sul trasferimento del centrocampista scozzese. Secondo il quotidiano: “, ultimo acquisto della lista sbarcato apoche oredella partita con il, è stato al centro di un tale tira e molla tra club, che a un certo punto pare che abbia addirittura alzato il telefono per parlare con i piani alti azzurri. Dicono, raccontano, con Dein persona: un modo per confermargli la sua tremenda voglia d’azzurro”. Ma la determinazione dinon finisce qui.