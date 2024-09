Geofor assemblee sindacali e sciopero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Pisa, 10 settembre 2024 - Il sindaco di Cascina Michelangelo Betti avvisa i suoi concittadini che per domani, giovedì e venerdì sono previste delledei lavoratori diSpa e che dunque i servizi di raccolta porta a porta potrebbero subire dei ritardi. Inoltre, è stato proclamato unoper lunedì 16 settembre. Durante loverranno garantiti i servizi minimi essenziali. In vista delloconsiglia comunque di esporre i rifiuti della raccolta "porta a porta" secondo il calendario previsto, tenuto conto che non è possibile prevedere il tasso di adesione allo. Se la raccolta non venisse effettuata, non essendo possibile calendarizzare puntualmente eventuali recuperi, gli utenti sono pregati di esporre il contenitore/sacco nel passaggio successivo previsto dal calendario.