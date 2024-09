Genius Loci | la fede raccontata dall' arte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Firenze, 10 settembre 2024 - Due notti, un'alba. E' la Statua della Libertà che si staglia su un bosco fiorito il simbolo della settima edizione di "", la tre giorni di concerti, talk e performance - in programma dal 26 al 28 settembre - dedicata al fragile rapporto tra uomo e natura. Equilibrio, relazione, dialogo sullo sfondo dell'albero della vita: perché non vi può essere libertà senza rispetto dell'armonia del creato.e cultura dialogano in uno dei luoghi di spiritualità,e memoria più affascinanti al mondo, la Basilica di Santa Croce, che apre le porte del Cenacolo, della Cappella dei Pazzi e del Secondo Chiostro ad un fitto calendario di appuntamenti ad ingresso gratuito con ospiti d'eccezione.