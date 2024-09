Famiglia massacrata a coltellate dal figlio maggiore | giovedì a Paderno i funerali di Fabio Daniela e il piccolo Lorenzo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024)Dugnano (Milano) – Saranno celebrati12 settembre, alle 14.30 nella chiesa di Santa Maria Nascente diDugnano idi, 51 anni,, 48 anni, e deldi 12 anni, uccisi a, nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre, dall'altroe fratello di 17 anni, Riccardo C., ora nel carcere minorile Beccaria accusato di omicidio volontario aggravato anche dalla premeditazione. A officiare le esequie, come ha riferito la sindaca diAnna Varisco, sarà l'arcivescovo di Milano Mario Delpini. Saranno chiuse per alcuni tratti alcune strade vicino alla chiesa per consentire l'afflusso delle persone ai. I nonni e gli altri familiari del 17enne hanno sempre ripetuto in questi giorni che, malgrado ciò che è successo, vogliono restare vicini al 17enne e non abbandonarlo.