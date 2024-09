Cosa racconta la serie sugli 883 “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 10 settembre 2024) Hannol’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883: ecco il trailer ufficiale dellatv di Sydney Sibiliaesordi degli 883 di Max Pezzali e Mauro Repetto (dall’11 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW).la883 Pavia, fine anni Ottanta. Max ama i fumetti e la musica americana. È un anticonformista in una città dove non c’è nulla a cui ribellarsi. In più, dopo aver trascurato il liceo per seguire nuove amicizie e serate punk, arriva inevitabilmente la bocciatura. Questo fallimento si rivela in realtà una nuova, fatale opportunità: nel liceo dove si trasferisce ha un nuovo compagno di banco, Mauro. La musica rende Max e Mauro inseparabili. Grazie alla forza trascinante di Mauro, Max abbraccia il suo talento e insieme a lui compone le prime canzoni che verranno prodotte da Claudio Cecchetto.