Belkin introduce nuovamente InvisiGlass | una protezione per schermo affidabile ora realizzata in vetro riciclato

(Di martedì 10 settembre 2024) I nuovi proteggiintegrano un sorprendente 60% di materiali riciclati post-industria (PIR)1 LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–, marchio leader nel settore dell’elettronica di consumo da oltre 40 anni, ha oggi annunciato la disponibilità della sua nuova gamma di proteggi, realizzati concertificato. La collezione di proteggiè ora disponibile su.com per iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.diè composto da materiali inraccolti e riciclati durante il processo di fabbricazione, certificati in base allo standard GRS (Global Recycled Standard) e collaudati rigorosamente per garantire la massima qualità, durabilità, affidabilità e chiarezza per le quali il marchio è noto.