Beccaria il pm Sangermano | minori non accompagnati drogati e allo sbando ecco il sogno migratorio

(Di martedì 10 settembre 2024) Non c’è pace nel carcerelealla periferia di Milano. Dopo la rivolta di sabato continuano le evasioni di detenutinon, spesso fermati poco dopo la fuga. La situazione è fuori controllo ma la risposta non è la demagogia della sinistra con le visite sotto i riflettori di Elly Schlein la richiesta di chiusura della struttura. Dietro ai numeri della cronaca (ieri sono evasi altri due detenuti in pieno giorno di 16 e 17 anni), c’è una realtà che i media non raccontano. La fotografia delparla chiaro: si tratta di immigrati, per la maggior partee con disturbi psichiatrici, che arrivano spesso in crisi di astinenza e disperati.