Apple presenta iPhone 16 | svelate le nuove funzioni con l' AI | GUARDA

(Di martedì 10 settembre 2024)il nuovo16: la sedicesima versione dello smartphone si appresta ad aprirestrade grazie all'uso dell'intelligenza artificiale che, come racconta la casa produttrice, farà di tutto, a partire da una Siri più intuitiva fino alla creazione di emoji personalizzate. La nuova era ha avuto il via lunedì 9 settembre con lazione dell'attesissimo16 all'auditorium di Cupertino, in California, intitolato al cofondatore diSteve Jobs, che nel 2007 cambiò il mondo digitale con la prima versione. Nel video pubblicato dalla "Mela morsicata", il ceo Tim Cookil nuovo16 con due dei suoi collaboratori, Kaiann Drance e Craig Federighi, i quali illustrano alcune delle novità consentite dall'uso dell'intelligenza artificiale.