Xi Jinping scrive a Kim Jong-un e promette di rafforzare la cooperazione tra Cina e Corea del Nord

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il presidente cinese Xiha promesso dila “comunicazione strategica” con ladelnel suo messaggio al leaderno KimUn in occasione del 76mo anniversario della fondazione del regimeno. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale di Pyongyang KCNA, che ha segnalato anche l’arrivo di un analogo messaggio dal presidente russo Vladimir Putin. Il messaggio di Xi è particolarmente significativo, perché è il primo contatto dopo diversi mesi di parziale freddo. Le relazioni tra Xi e Kim, per quanto lasia il maggiore sostegno per il regime di Pyongyang, sono da sempre piuttosto altalenanti. In questo caso, secondo gli osservatori, il momento di stasi sembra dovuto alla relazione particolare che si è venuta a determinare tra Kim e Putin nella sempre delicata triangolazione di relazioni tra Pyongyang, Pechino e Mosca.