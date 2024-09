Violenze in ospedale a Foggia i medici chiedono l’esercito Gemmato | le violenze non resteranno impunite

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ancorain. Dopo l’irruzione e l’aggressione in sala operatoria da parte di una ventina di persone in seguito al decesso di una giovane paziente, la scorsa notte un diciottenne ha aggredito tre infermieri con calci e pugni. Nel primo pomeriggio, invece, un uomo con un braccio ingessato si è scagliato contro due infermieri e un vigilante, mentre accompagnava il padre in attesa di essere visitato.in, Anelli: basta, mandateIl presidente della Federazione nazionale degli Ordini deichirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli chiede un intervento immediato della Regione Puglia e del governo. ”Mandate, mandate chi volete – reclama – ma idevono essere protetti, devono lavorare in sicurezza, con serenità, devono uscire di casa senza chiedersi se rientreranno a fine turno.