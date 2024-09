TPI Fest Bologna 2024 il programma completo delle quattro serate 18-19-20-21 settembre

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 9 settembre 2024) TPI, il(18-19-20-21) TPI– Mercoledì 18torna a, presso la “Tettoia Nervi“, in piazza Lucio Dalla, nel cuore pulsante dello storico quartiere della Bolognina, il TPI. Laa di Internazionale, infino a sabato 21, vedrà ospiti alcuni fra i più noti nomi della politica e del giornalismo italiano: da Giuseppe Conte a Elly Schlein, passando per Matteo Lepore, Alessandro Di Battista, Nicola Fratoianni, Gianni Cuperlo, Giorgio Mulè, Chiara Appendino e tanti altri ancora. Qui tutti gli articoli sul TPITPI: ILPrima serata (Mercoledì 18) Il TPIprende il via mercoledì 18alle ore 18,30 con la rassegna stampa a cura di Stefano Mentana e Maurizio Tarantino.