Sorprese a rubare in un appartamento a Roma due arresti

(Di lunedì 9 settembre 2024) Due persone arrestate per furto innel quartiere Monte Sacro grazie all’intervento di un carabiniere fuori servizio Due persone sono state arrestate nella serata di ieri, 8 settembre, nel quartiere Monte Sacro a, mentre tentavano diin un. Il furto è avvenuto intorno alle ore 20 in via Emilio De Marchi, dove un carabiniere fuori servizio ha notato i due individui all’interno di un’abitazione e ha prontamente allertato il 112. L’intervento dei carabinieri è stato rapido e ha permesso di bloccare i ladri sul posto. Gli arrestati, provenienti dal campo rom di via Candoni, sono stati accusati di furto ine condotti in caserma.