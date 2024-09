Sinner-mania La stampa estera s’inchina a Jannik

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 9 settembre 2024) New York, 9 settembre 2024 – Ladi tutto il mondo celebra la vittoria diagli US Open (leggi qui) e in tanti prevedono un futuro radioso per il tennista italiano, n.1 del ranking Atp. La vittoria dell’altoatesino trova spazio non solo sui media italiani. Dal francese L’Equipe al New York Post, dallaspagnola a quelle inglese e tedesca il successo dell’altoatesino viene raccontato con attenzione. US Open, leggendario: travolge Fritz e si prende lo Slam-US Open, i commenti dellastraniera “Implacabile” è il titolo dell’Equipe, che sottolinea: “Arrivato a New York dopo il caso doping, ha conquistato il secondo titolo dello Slam e fatto doppietta Australian Open-Us Open. Il numero 1 del mondo si afferma come miglior giocatore del mondo sul veloce”.