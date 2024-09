Sinner | Il lavoro non finisce mai famiglia va oltre il tennis

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) Jannikha parlato, in un’intervista a Sky, il giorno dopo la vittoria del suo secondo Slam agli Us Open. “Il complimento più bello me l’ha fatto Darren Cahill, che mi ha fatto capire come avevo gestito bene tutta questa situazione sul campo e fuori. Mi ha detto che i miei genitori erano le persone più fiere di me e mi sono venuti i brividi. Tutte queste sensazioni vannoil. Sul campo ho ottenuto grandissimi risultati. Sono il primo a essere contento della mia stagione. Ho vinto due slam, due 1000 e due 500, tutti tornei prestigiosi. So che ilnonmai perché ci saranno sempre avversari che mi metteranno in difficoltà e queste rivalità mi renderanno più forte”.: “Ilnonmai,vail” SportFace.