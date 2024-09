Saipem vara prototipo di piattaforma solare in Norvegia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024)hato al largo della costa norvegese il primodellagalleggiante XolarSurf realizzato dalla controllata Moss Maritime. Il, creato in collaborazione con il produttore norvegese Kystteknikk e altri subappaltatori, è stato sollevato eto nel corso di una una cerimonia presso gli stabilimenti di Kystteknikk a Dyrvik (), sull'isola di Fr›ya, alla foce del fiordo di Trondheim. XolarSurf è stato progettato per resistere a onde alte fino a 8 metri e rimarrà in mare per circa un anno, per monitorarne le prestazioni e la capacità produttiva.