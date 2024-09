Pioggia torrenziale città in tilt | Una ’bomba’ in pochi minuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un’ora e mezzo diha scaricato su Pisa oltre 80 millimetri di, rendendo ieri pomeriggio laletteralmente impraticabile in diversi punti a causa di allegamenti diffusi, concentrati in particolare nei quartieri sud. Disagi però anche in centro con Corso Italia trasformato per quasi un’ora in una specie di torrente, ma anche alter zone del centro cittadino hanno vissuto disagi per gli allagamenti dovuti a alla rete fognaria che ha fatto fatica a smaltire la. Una situazione di emergenza che ha spinto il sindaco Michele Conti ad aprire alle 16 il Coc, il centro operativo comunale della protezione civile, per monitorare la situazione e coordinare le squadre dislocate sul territorio. Decine anche gli interventi dei vigili del fuoco per pompare acqua da garage e scantinati con rinforzi giunti anche dagli altri distaccamenti della provincia.