Pesante ko per Luna Rossa nello spareggio con Ineos

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 9 settembre 2024) AGI -Britannia batte nettamentee conclude al primo posto il Round Robin della Vuitton Cup. Il team britannico potrà quindi scegliere l'avversaria della semifinale, con tutta probabilità Alinghi.ha chiuso in 22 minuti e 12 secondi, mentreè arrivata al traguardo con 42" di distacco. LoBritanniaè andata allocontroBritannia dopo una squalifica per via di problemi idraulici ed elettrici, pertanto la regata va ad Alinghi, già qualificata per le semifinali. Fuori, invece, Orient Express. I francesi, con una sola vittoria, non possono più accedere alle semifinali.