Nubifragio a Roma – Rami e alberi caduti strade allagate alcune stazione metro chiuse

(Di lunedì 9 settembre 2024)nella notte a: pioggia intensa e fortissime raffiche di vento si sono abbattute sulla città.e decine di interventi delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.stazioni dellapolitana – Manzoni, Ponte Lungo e Cinecittà della linea A – sono state temporaneamente, mentre a Fiumicino le condizioni meteorologiche hanno bloccato i voli per diverse ore e alcuni voli dirottati verso Pescara. Ilè iniziato intorno alle 23.30 di domenica. Il dipartimento della protezione civile e il centro direzionale regionale avevano diramato un bollettino di condizioni meteorologiche con allerta arancione diramata dalla Protezione Civile Regionale. Maxi lavoro per i pompieri con circa un centinaio di interventi peredpericolanti, anche per danni d’acqua, frane e dissesti statici.