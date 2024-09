Napoli secondo albero crollato in zona collinare

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’areadiè paura no stop per il crollo alberi. Dopo l’episodio di via Bernini, un altro schianto è avvenuto in via Pietro Castellino, all’Arenella, nelle prime ore del pomeriggio. Sul posto è giunta un’auto della polizia municipale. L’area del cedimento è stata transennata, ma la viabilità non è interrotta. L’ondata di maltempo sta creando, dunque, non pochi timori per la sicurezza. Già il primo crollo, in mattinata, aveva innescato una scia di polemiche. Uno scontro destinato a non esaurirsi presto, con la manutenzione del verde nel mirino.