Micro robot sotto la pelle Dai laboratori pontederesi le cure mediche del futuro

(Di lunedì 9 settembre 2024) Pontedera (Pisa), 9 settembre 2024 – La ricerca made in Pontedera sempre più protagonista in ambito medico grazie aidi Bioica della Scuola superiore Sant’Anna. Tra le stanze che si affacciano sul viale Piaggio è in corso lo sviluppo della prima generazione diimpiantabili, in grado di navigare in modo controllato e non invasivo nel corpo umano. È questo il principale obiettivo di I-Bot (Implantable), il nuovo progetto della Scuola Superiore Sant’Anna di finanziato dallo European research council (Erc) con fondi Erc Starting grants. Il progetto inizierà ufficialmente il primo gennaio 2025, avrà una durata di 5 anni con un investimento pari a 1,5 milioni di euro, e sarà coordinato da Veronica Iacovacci, ricercatrice presso l’Istituto di Bioica della Scuola Superiore Sant’Anna.