Me lo meritavo – Rodrygo frustrato dall’omissione nella rosa dei candidati del Pallone d’Oro

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 9 settembre 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.ritiene di meritare di essere tra ialdi quest’anno e pensa che la sua versatilità potrebbe aver giocato a suo sfavore. L’attaccante del Real Madrid è stato tra i giocatori esclusi dalladei 30annunciata la scorsa settimana. Il 23enne ha segnato 17 gol e fatto nove assist in 51 presenze con i Blancos in tutte le competizioni la scorsa stagione. Tuttavia, mentre i compagni di squadra Vinicius Junior, Jude Bellingham, Dani Carvajal, Federico Valverde, Antonio Rudiger, la nuova stella del Madrid Kylian Mbappé e perfino l’ormai ritirato Toni Kroos erano stati nominati,è stato snobbato.