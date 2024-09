Mario Vuskovic squalificato per doping | la decisione dell’Amburgo non passa inosservata

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il calciatoreè statopere la reazionenon èta. Il club tedesco continuerà la sua collaborazione con il difensore nonostante la squalifica per, come ha dichiarato lunedì il club di seconda divisione. L’attuale contratto di, che scade a giugno 2025, è stato annullato di comune accordo e il calciatore 22enne riceverà un nuovo accordo nel 2026 una volta terminata la sua squalifica. “Sappiamo tutti che un ritorno al calcio professionistico dopo una squalifica di quattro anni non è una cosa scontata. Tuttavia, siamo convinti cheabbia le capacità e lo spirito combattivo per padroneggiare un ritorno”, ha affermato il direttore sportivo Stefan Kuntz.