Maltempo in tutta Italia scatta l’allerta arancione Bomba d’acqua sulla Capitale | strade e case allagate video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 9 settembre 2024)in. Ètameteo –e gialla – su molte regioni per il rischio di nubifragi e temporali che dal Nord si stanno spostando verso il Centro e verso il Sud. Dalla Lombardia al Lazio e Sicilia, da Milano a Palermo passando per Roma, colpita da un violento nubifragio già durante la tarda serata di domenica. L’estate e il caldo afoso sono destinate a diventare un ricordo, con il sensibile calo delle temperature che risparmierà parzialmente solo il Sud. La perturbazione che ha lasciato il segno già domenica, da oggi amplia il proprio raggio di azione e si sposta.inI temporali fannore, secondo il bollettino della Protezione Civile, in Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Toscana e Veneto.