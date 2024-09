L’Ue al bivio | vox a Cernobbio Gentiloni minimizza il boom degli euroscettici Ma Giovannini | Se l’Europa non pensa alle diseguaglianze è a rischio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Quasi quasi Viktor Orban è più ottimista di Carlo Calenda sul futuro dell’Unione Europea. Mentre il segretario di Azione ritiene chestia finendo, mentre le “scenette” della politica vanno avanti da anni uguali a se stesse senza produrre risultati concreti e “la democrazia morirà non per colpa della Meloni”, il presidente ungherese vede ancora delle possibilità. Ma solo a patto di cambiare tutto o, più facilmente, se si fa la pace con la Russia. Per funzionari ed ex funzionari europei come il commissario uscente per gli affari economici Paolo(“dobbiamo avere presente un senso di urgenza”) e l’ex commissario per la fiscalità Pierre Moscovici, la questione è scivolosa, ma fuori discussione: non ci sono alternative al. “è esistita per lungo tempo e ha una lunga vita davanti.