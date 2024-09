L’allerta arancione Figline la Bardena esonda Strada chiusa per i detriti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Disagi per i primi forti temporali si sono registrati anche in città fin dalle 15 di ieri pomeriggio. Una domenica di allerta gialla edper un maltempo che si è scaricato su Prato un po’ prima rispetto al previsto, tanto che i primi ad essere stati chiusi sono stati i sottopassi della Questura e di Pratilia per poi essere riaperti dalle 18 in poi. Ma il peggio si è registrato poco prima delle 21, quando anche l’alert telefonico della sindaca Ilaria Bugetti ha raggiunto di nuovo le famiglie pratesi, dopo quello delle 13. In tarda serata, infatti, hato lanella parte alta delle curve, all’altezza della rotatoria, per poi rientrare nell’alveo. L’incubo di novembre scorso è riapparso in una manciata di minuti e gli automobilisti sono stati bloccati.