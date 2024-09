Kvaratskhelia decisivo Conte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 9 settembre 2024) Kvichaè uno dei perni del progetto di Antonioa Napoli. Il georgiano in questi giorni è stato fondamentale anche per la sua Nazionale. Contro la Repubblica Ceca in Nations League ha realizzato un rigore, ma ha anche messo il terrore ai difensori cechi con le sue progressioni. Il talento georgiano sta dimostrando di saper ripagare la fiducia del tecnico salentino. A Verona solo un giramento di testa l’ha fermato ed il Napoli ha spento la luce. Kvicha è una sorta di cassaforte anche per i compagni che spesso, quando sono in difficoltà, gli danno palla. Insomma, il georgiano molte volte riesce a fare reparto da solo, anche se le cose sono sicuramente cambiate con l’arrivo di Lukaku.