Juve Stabia avvio da record Mai così bene nelle prime quattro giornate di B

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDue vittorie e due pareggi che valgono gli otto punti collezionati finora ed il primo posto in classifica al pari di Pisa e Spezia. Mainella storia del club. Mai, nel campionato di Serie B, sin dalla sua prima apparizione nel lontano 1951-12. Laha fatto una promessa ai propri tifosi, di provare ad agguantare la salvezza, e vuole rispettarla con tutti i mezzi a sua disposizione. L’di stagione non dice altro: le vespe sono al comando della classifica ancora imbattute, non male per una squadra che secondo i pronostici sarebbe dovuta essere la “cenerentola” del campionato. Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, ed anche un bel pò di scaramanzia. Spulciando gli almanacchi, sono solo due le stagioni in cui le vespe hanno mantenuto la categoria. Nel 2011-12, anche agevolmente, terminando il campionato al nono posto.