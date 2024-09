Jeda | David Neres grande talento Napoli lo esalta

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 9 settembre 2024)Neves, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni: Il calcio è una passione che non conosce fine: quest’anno dove giocherà? Dopo qualche anno in cui ho giocato in tornei amatoriali, sono stato invitato da uno youtuber che mi ha coinvolto in un progetto di una squadra che partirà dalla terza categoria: sarò il capitano di un gruppo di giovani dell’AZ Milano. La passione non muore mai, e continuo a divertirmi in maniera seria. E poi, non riesco a smettere: finché le gambe reggono, continuerò a correre! Poi continuerò ad essere il direttore della mia scuola calcio, laAcademy, che è un mio sogno. Stiamo lavorando anche su questo”.