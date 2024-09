Israele-Italia programma e telecronisti Rai Nations League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ile isulla Rai di, match valido per la seconda giornata della Lega A della. Gli azzurri, dopo la roboante vittoria all’esordio in casa della Francia, sul campo neutro di Budapest sfidano gli israeliani, che hanno perso contro il Belgio sempre venerdì. Un successo consentirebbe ai ragazzi di Spalletti di presentarsi a ottobre a punteggio pieno e di affrontare i Diavoli Rossi per il primato provvisorio. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 20.45 di lunedì 9 settembre. IDIsarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Daniele Adani.RaiSportFace.