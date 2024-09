Il trionfo di Sinner sulla stampa estera Da Implacabile a Cambio della guardia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) Jannikha scritto un’altra pagina indelebile dello sport e del tennis italiano. Il numero 1 del mondo ha dominato la finale dello US Open 2024 e ha trionfato per la seconda volta in stagione in un Major dopo ilin Australia. Il primo italiano di sempre a vincere due Slam nello stesso anno e tanti record ancora da abbattere e rifinire nel nostro tennis e non solo. Unche ha scatenato anche i titoli nei giornali in giro per il mondo. L’Equipe le ha dedicato uno splendido “”, sottolineando: “Arrivato a New York dopo il caso doping, ha conquistato il secondo titolo dello Slam e fatto doppietta Australian Open-Us Open. Il numero 1 del mondo si afferma come miglior giocatore del mondo sul veloce”. “spezza il sogno americano” per il Then.