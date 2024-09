Fallou Sall ucciso a 16 anni con una coltellata al cuore Mercoledì i funerali | Quando entrava lui c’era il sole

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’autopsia ha confermata che, il 16ennela sera del 4 settembre a Bologna, è statacon unaal. In carcere accusato di omicidio c’è un coetaneo, rintracciato dalla polizia nelle ore immediatamente successive ai fatti. La tragedia è avvenuta in via Piave. Alla base del delitto ci sarebbe una lite nata sui social tra il presunto killer ed alcuni amici di Fallou, italiano di origini senegalesi. La sera dell’omicidio tutto sarebbe cominciato con una rissa partita dal parco del Velodromo e conclusasi nel sangue in via Piave. Gli agenti, coordinati dalla Procura della Repubblica per i Minorenni, sono al lavoro per ricostruire tutti i dettagli della vicenda. Fallou Sall,a 16con unaal(ANSA FOTO) – cityrumors.itDeterminante sarà l’esito dell’analisi delle immagini delle telecamere della zona.