Draghi ha ritirato fuori il bazooka

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 9 settembre 2024) “Mariohail”. A commentarlo sarebbero fonti del Ppe in relazione alla presenza di un capitolo sul debito comune nel Rapporto sulla competitività redatto dall’ex presidente della Bce presentato oggi a Bruxelles. “Prima c’è la definizione di priorità e progetti comuni, poi ci sono due strade possibili: i finanziamenti nazionale o nuove risorse proprie. Sarà la volontà dei Paesi membri a decidere come si vuole agire”. Lo ha detto la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa con Mario. Aggiornamento ore 9.03 “Il bilancio dell’Ue dovrebbe essere riformato per aumentarne l’efficacia e l’efficienza, oltre a essere meglio sfruttato per sostenere gli investimenti privati”, istituendo “un ‘pilastro della competitività”.