Distribuzione online tramiter broker e agenti

(Di lunedì 9 settembre 2024) Prima Assicurazioni è la insurtech operativa dall’estate del 2015 – ma nata nel 2014 – come agenzia assicurativa specializzata in polizze auto, moto, furgoni, casa, famiglia e infortuni distribuite siasia tramite una rete di. Iscritta al Registro degli Intermediari assicurativi in classe A, distribuisce in Italia le polizze di primarie Compagnie assicurative internazionali. Elemento distintivo della società è la sua natura tech e data-driven, un approccio altamente analitico.