Criptovalute investimenti degli italiani raddoppiati | | Oro digitale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) "TRA IL 2022 E IL 2024 la percentualeintervistati che dichiara di averein portafoglio è più che raddoppiata, passando dall’8% al 18%". A spiegarlo è la Consob, Commissione nazionale per le società e la Borsa, nel suo nono Rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie italiane, utilizzando un campione di oltre duemila investitori. Un dato in netta crescita che ha sorpreso, e non poco, gli esperti di settore. Un trend confermato anche da Bankitalia, con Massimo Doria, vicecapo al dipartimento circolazione monetaria e pagamenti al dettaglio: "Nel primo trimestre ammontano a oltre 1,3 milioni gli individui che detengono cripto-attività presso servizi di portafoglio(Vasp) registrati in Italia, per un controvalore complessivo in euro di 2,7 miliardi (+85 per cento rispetto al quarto trimestre del 2023)".