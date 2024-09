Campionato Italiano GT Endurance | ad Imola vince l’acqua Risultati di Ebimotors

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di lunedì 9 settembre 2024) La pioggia era prevista sin dalla settimana precedente all’evento ed è arrivata proprio appena prima del via della garadelGran Turismo. Ad, terza tappa stagionale del, a farla da padrona è stata proprioche ha costretto gli organizzatori a sospendere la manifestazione dopo una doppia bandiera rossa.ha preso il via con la Porsche 911 GT3 Cup serie 992, con l’equipaggio formato da Giuseppe Nicolosi, Davide Di Benedetto e Daniele Cazzaniga. I tre si sono classificati al 12esimo posto tra le vetture di classe GT Cup. Poco da dire sulla corsa che ha vissuto realmente, sulle due ore disputate, solo pochi giri di vera gara, senza che il gruppone di vetture procedesse a ritmo della safety car, scesa in pista per ragioni di sicurezza.