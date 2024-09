Cade un albero e si schianta su un’auto parcheggiata Paura in viale Matteotti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Firenze, 9 settembre 2024 - Questa mattina è stata segnalata alla centrale della Polizia Municipale la caduta di unin, con danni a un veicolo in sosta. L', appartenente alla specie del Liriodendron tulipifera (comunemente dettodei tulipani) ha un diametro di circa 35 centimetri. La pianta, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è interessata da periodici controlli svolti da professionisti incaricati dall’amministrazione, secondo il protocollo della Società Italiana di Arboricoltura. L’ultimo monitoraggio risale ad aprile 2023 e in quell’occasione l’era stato inserito nella classe B (pericolosità bassa con fattore di sicurezza naturale dell’che non risultava ridotto) con indicazione di eseguire una nuova valutazione a distanza di 2 anni (già programmata per il prossimo aprile 2025).