Borsa Milano va in positivo buon andamento per le banche | i dettagli dell’asta Bot di mercoledì

(Di lunedì 9 settembre 2024) Le borse europee in ripresa all’inizio della seduta: Francoforte +0,42%, Londra +0,55%, Parigi +0,33%,+0,44% a 33.436 punti. Gli investitori attendono segnali sul possibile taglio dei tassi nella riunione del Fomc (organismo della Federal Reserve che regola la politica monetaria del paese) di settembre, tema centrale della settimana insieme all’incontro della Bce del 12 settembre. Tornano inleDopo una settimana che le hanno viste spesso in difficoltà, leaprono a Piazza Affari in: Mps segna un +0,37% a 4,93 euro, con il Tesoro che conferma l’intenzione di cedere le sue quote senza fretta. Migliori performance per Nexi (+1,27% a 6,53 euro) e Unicredit (+1,89% a 36,91 euro), che sta pianificando con i sindacati un pacchetto di 1.000 esodi incentivati tramite il Fondo di Solidarietà, con 320 uscite già definite e 680 da negoziare entro il 2030.