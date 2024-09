Bomba d’acqua in tutta la riviera delle Palme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ascoli, 9 settembre 2024 – Laè tornata a vivere l’incubo del maltempo, che già un paio di settimane fa aveva creato gravi disagi. In serata un violento acquazzone ha nuovamente messo in ginocchio l’area tra San Benedetto del Tronto e Grottammare, causando problemi diffusi e disagi enormi, soprattutto a causastrade allagate,auto bloccate nei sottopassaggi e di alcuni guasti alla pubblica illuminazione. Tesino, il letto del torrente cede: "Già richiesto l’intervento urgente" Questa volta i disagi sono stati equamente distribuiti tra Grottammare e San Benedetto, con numerosi interventi richiesti sia ai vigili del fuoco che alle due polizie locali. I primi problemi si sono registrati proprio a Grottammare, in via Ponza, una strada parallela al lungomare. In quel punto un albero è caduto sopra alcune auto in sosta.