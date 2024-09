Bologna De Silvestri | Italiano ci ha portato esperienza internazionale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’esperto difensore del, Lorenzo De, ha parlato del suo rinnovo fino al 2025 nel corso di un’intervista a Radio Serie A: “Il rinnovo è stato cercato da parte mia con gli allenamenti e le prestazioni in campo e fuori. Mi sento ancora un calciatore e un atleta, quindi sono molto concentrato sul campo, poi a fine stagione vedremo il da farsi. La società ha lavorato molto bene con i giovani e ne ha colto oltre le qualità tecniche anche quelle morali. Ferguson è quello che mi ha colpito subito anche a livello umano e ha fatto una crescita incredibile nelle ultime due stagioni. Gli faccio i complimenti per come sta recuperando dalla rottura del legamento crociato, da cui sono passato e so cosa vuol dire“. Desi è poi soffermato su Vincenzo: “Prende una squadra pronta sotto tanti punti di vista.