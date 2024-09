Bisoli si gode l’attacco Finalmente c’è scelta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) D’accordo. Visto che parliamo di una squadra di Pier Paolo, sinora la difesa dei gialli, con cinque gol subiti nelle prime quattro partite, non ha certo il suo inconfondibile marchio di fabbrica. Ma, almeno in questa occasione, non vogliamo soffermarci sul reparto arretrato, bensì su un attacco che, dopo l’ottimo mercato estivo operato da Andrea Catellani, risulta, almeno sulla carta, il più competitivo degli ultimi anni. Un concetto sposato anche da Giovanni Stroppa, allenatore di una Cremonese che non fa certo mistero di puntare alla promozione nella massima serie dopo averla mancata per un soffio nella scorsa stagione. Il mister grigiorosso, in una intervista concessa nell’edizione di ieri della Gazzetta dello Sport, non ha infatti esitato a definire, parlando proprio delle punte ingaggiate dal Modena, la campagna acquisti canarina tra le migliori della serie cadetta.