Addio a Domenico Cerri fratello di Don Franco

(Di lunedì 9 settembre 2024) Lucca, 9 settembre 2024 – Lutto in città per la scomparsa di, all’età di 85 anni. Era ilminore di don, che attualmente è rettore della chiesa di San Giusto, nel centro storico di Lucca dopo essere stato per anni parroco in diverse parrocchie lucchesi.lascia la moglie, professoressa Annarosa Caracciolo, le figlie Stefania e Simona e i nipoti Eleonora e Matteo. Prima del pensionamento,aveva lavorato fin dal 1960 alla Cassa di Risparmio di Lucca. Da sempre impegnato nel mondo artistico era un valentissimo creatore di ceramiche. Suoi anche i bellissimi presepi in ceramica che hanno vinto i concorsi provinciali già dagli anni settanta del secolo scorso.