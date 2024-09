Schlein Il governo non è in grado di rilanciare l’economia del paese

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di domenica 8 settembre 2024) CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – “Noi qua ci siamo confrontati sulle priorità per ile credo che abbiamo molto da dare perchè questoha dimostrato di non essere indi. Vive di rendita e meriti altrui, anche della resilienza del nostro mondo produttivo”, ha dichiarato la segretaria Elly, a margine dei lavori del Forum TEHA di Villa d’Este a Cernobbio. “Servono politiche industriali e questoin questi due anni non ne ha messe in campo, non ha visione”, ha sottolineato. “Le imprese sanno bene che abbiamo bisogno del Next generation EU come embrione di un grande piano industriale europeo che serve all’Italia più che ad altri paesi. Noi non abbiamo il margine fiscale di altri paesi per mettere a terra nuove filiere industriali strategiche”, ha proseguito.