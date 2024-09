‘Righi per cucire’ Novant’anni di attività

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024)di "Righi per cucire". A Savignano sul Rubicone, nel giardino della Trattoria dell’Austista, in via Battisti, in pieno centro storico, si è svolta la quarta edizione di "Mangia e cuci", manifestazione organizzata da Marina e Vincenzo Righi con Emanuela Tonioni tutor di Necchi. Marina spiega la serata. "Volevamo sottolineare l’aspetto ludico del cucito, una volta prerogativa solo delle nonne. Con i nostri corsi avviciniamo le persone giovani e anche le bambine". Quante donne e relative macchine da cucire avete portato per la serata? "Ci sono trenta postazioni, con altrettante donne e macchine". Donne che sono già capaci di cucire? "Alcune sono esperte e nostre fedelissime clienti, altre sono principianti". E’ stato difficile trovarle? "Assolutamente no. Anzi abbiamo dovuto dire anche dei no, perchè ci siamo posti il limite dei 30 per la riuscita della serata".