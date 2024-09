Pallamano A Gold Anche il Camerano perde al debutto | la corazzata Conversano vince 14-23

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 8 settembre 2024) La squadra di Rui Carvalho prova a restare in partita, ma i 5 volte campioni d’Italia controllano le operazioni e conquistano i due punti, 8 settembre 2024 – Lanon sfigura all’esordio in Acontro il. I gialloblu cedono per 14-23 ma, al di là del risultato, i ragazzi di coach Rui Carvalho hanno tenuto botta per larghi tratti ad una compagine di assoluto livello. I cameranesi hanno fornito una buona prova corale in cui spiccano le parate di Javier Anzaldo e le prestazioni di Davide Boschetto, Andeon Rocha e del giovanissimo Alex Belardinelli, al suo esordio assoluto in prima squadra ma dove ha mostrato già una sicurezza quasi da veterano.