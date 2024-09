Ordine d’arrivo tappa di oggi Vuelta a España 2024 | a Kung l’ultima cronometro Roglic sfila in roja

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) Stefansi prende la soddisfazione della vittoria nellache chiude questain quel di Madrid. L’elvetico ha dominato questa prova contro il tempo completamente pianeggiante per gli specialisti con il fantastico crono di 26’28” alla media oraria di 55.755 km/h. Secondo posto per Primozche festeggia il suo quarto trionfo allacon un’eccellentenella quale si è inchinato solo a un corridore cheera più forte di tutti. Buonissima anche la prova offerta dagli italiani: terza posizione per Mattia Cattaneo e quarta per Filippo Baroncini. Per quanto riguarda la classifica generale, ottima la prestazione di Ben O’Connor che consente all’australiano di difendere la seconda posizione, mentre chiude il podio Enric Mas. Nessuna rimonta da parte di Richard Carapaz, mentre si guadagna il quinto posto Mattias Skjelmose.