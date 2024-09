Non affitto casa ai tatuati fate schifo Piuttosto la brucio Coppia di tatuatori rimane senza casa la loro denuncia è virale | Siete voi il male della società

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) “Nienteper chi ha tatuaggi”. Alessia Castellani e Daniel Iaconis,originari di Milano, hanno vissuto un’esperienza surreale mentre cercavanoa Torino. La, alla ricerca di un appartamento con un budget di 750 euro mensili, ha pubblicato un annuncio sulla pagina Facebook “Sei di Mirafiori Sud”. La risposta, però, non è stata quella sperata. Invece di trovare segnalazioni di case disponibili, Alessia e Daniel si sono visti recapitare insulti violenti e discriminatori. Tra questi, uno in particolare ha colpito la: “Come pretendi che qualcuno possa darvi unaconciati così?, sembrate drogati e sporchi. Se avessi unala brucereiche darla a voi. Non troverete maio lavoro con quei tatuaggi”.